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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kapıköy Sınır Kapısı'nda araç içerisinde 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirildi İzle

Kapıköy Sınır Kapısı'nda araç içerisinde 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirildi İzle

- Ele geçirilen uyuşturucu

( VAN ) VAN

Uyuşturucu İran Sağ ve Sol Eroin İstihbarat 


- Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıköy Sınır Kapısına gelen İran uyruklu şahsa ait araç içerisinde 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirildi. İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıköy Sınır Kapısına gelen İran uyruklu şahsa ait araç, Gümrük Muhafaza personelince şoförün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine takibe alındı. Şahsın kimseyle irtibat kurmaması ve şüpheli hareketlerine devam etmesi üzerine araç ve şoförü fiziki arama yapılmak üzere arama hangarına yönlendirildi. Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Kapıköy Gümrük Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı aramada; aracın ön sağ ve sol marşpiyel kısmında 51 paket halinde 25 kilogram 500 gram eroin ele geçirildi. Fiziki olarak ulaşılamayan alanlarda ise dedektör köpeği ile yapılan aramada aracın ön göğüs kısmının arkasına gizlenen 25 paket daha tespit edildi. Toplamda 76 paket içerisinde ele geçirilen 35 kilogram 684 gram eroinin piyasa değerinin 7 milyon 140 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü, Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek cezaevine gönderildi. (AYŞ-BC -
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