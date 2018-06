Kapıkayafest için güvenlik toplantısı yapıldı

-Kamp alanında belediye işçileri temizlik çalışmaları

-Kamp alanından detay

-Belediye Başkanının konuşması

-Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlisi Öztürk Doğutaş konuşması

-Kamp alanının gezilmesi

-Sportif aktivitelerinin yapılacağı alanların gezilmesi

-Yamaç paraşütü akrobasi gösterileri yapılacak Kapıkaya’dan baraj görüntüsü



- Samsun’un Bafra ilçesinde yapılacak olan “Kapıkayafest Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali” için alanda güvenlik toplantısı yapıldı. Geçen yıl yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Kapıkayafest Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali” ulusal ve uluslararası sporcuların ilgi odağı olmuştu. Çeşitli spor dallarını aynı ortamda sunarak ulusal ve uluslararası birçok sporcuyu ve doğaseverleri bir araya getirmeyi hedefleyen Bafra Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festival süresi içerisinde konukların kalacağı kamp alanı ve aktivitelerin yapılacağı alanlarda alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Aydın Bulut, Samsun Sahil Güvenlik Dalış Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Barış Saydam, UMKE, AFAD ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıldı. Festivale gelecek konukların çadır kurup kalabilecekleri kamp alanında incelemelerde bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Geçen sene 25 bin kişi buraya katıldığı ifade ediliyor. Belki bu sene 50 bin kişi katılacak. Seneye üzerine biraz daha koyacağız, belki 70 yapacağız, 100 yapacağız. Katılan insan sayısından daha çok işin niteliğini arttırmak, asıl önemli olan bu. Belki bu sene 50 binde kalacağız ama nitelikli 50 bin insan, uluslararası insanlar buraya gelecek. Güzel bir festival havasında olması için çalışmalarımız sürüyor. Bu festivali panayıra çevirmeyelim, festival olsun, elit kişiler olsun. Ona gayret gösteriyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki alt yapı imkan meselesi. Her sene biraz daha üstüne koyarak burayı uluslar arası bir yer yapacağız. Sizlerle hep birlikte bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

Güvenlik toplantısına katılan konuklara kamp alanı hakkında bilgi veren Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlisi Öztürk Doğutaş, "Yemek servileri kamp alanında yapılacak. Akşamları kamp ateşimiz yanacak. Kamp sakinlerinin dışında kimsenin giriş çıkış yapmaması ve daha güvenli, huzur içerisinde kalmaları için tel örgü ile çevirerek burayı güvenli hale getirdik. Burada yaklaşık 5 bin çadır kurulması planlanıyor. Dolayısıyla en az 5 bin üzerinde bir sayı buraya gelecek. Buradaki güvenlik olayımız Jandarma komutanlığımızla birlikte hep beraber sağlayacağız. Sahil Güvenlikçilerimiz burada, arama kurtarma ekiplerimiz burada, UMKE'miz burada, Orman İşletme görevlilerimiz burada. Amacımız uçucuların güvenliğini sağlamak. Alanda, dağlarda, bayırda başına bir sıkıntı gelen insanların bir an önce ilk yardım müdahalesi yapmak. Buraya gelen insanlarımızın burunları bile kanamadan buradan mutlu bir şekilde ayrılmalarını, kamp olayını yaşamalarını sağlamak" dedi.

25 Temmuz’da başlayacak ve 5 gün sürecek Kapıkayafest Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde yamaç paraşütü akrobasi gösterileri, profesyonel dağcılar eşliğinde kaya tırmanışı, fotosafari, bisiklet yarışları, su sporlarının yanı sıra bambu sal, çarpışan su botu, salto trambolin, zıpzıp trambolin, geleneksel okçuluk, at safari, paintball, tekne gezileri, geleneksel el sanatları atölyeleri, tırmanma duvarı, halat üstünde yürüme ve ATV safari gibi birçok etkinlik yapılacak.