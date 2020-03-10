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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kapıcılık yapan Zafer Ayaz, elektronik atıklardan yerli otomobil yaptı

Kapıcılık yapan Zafer Ayaz, elektronik atıklardan yerli otomobil yaptı

- Elektrikli araçtan detaylar

Bağımlılık Alışveriş Yerli Otomobil Elektronik Atık Elektrikli Otomobil 

-- Market alışveriş detayları
-- Araca eşya yüklemesi
-- Araç içinde gidişi ve dıştan hareket detayları
-- Aracın tanıtımı
-- Direksiyon, iç dizayn araç genel detay
-- Röp. Zafer Ayaz
-- Son detay... Atölyede çalışması

( GAZİANTEP - ÖZEL)- Gaziantepli kapıcının yaptığı elektrikli aracın kaportası buzdolabından, panjuru meyve kasasından, direksiyonu ise gider borusundan yapıldı- Saatte 50 kilometre hız yapan ve 100 kilometre yol gidebilen araca ise çevre kapıcılardan talep yağıyor GAZİANTEP

- Gaziantep’te kapıcılık yapan Zafer Ayaz, elektronik atıklardan saatte 50 kilometre hızla giden yüzde yüz elektrikli otomobil üretmeyi başardı. 8 saatte dolan iki ayrı bataryası ile 100 kilometre mesafe yol alan yerli araca çevre kapıcılardan ise talep yağıyor. Ayaz, çocukken hayal ettiği aracın projesini 6 yıl önce hazırladı. Maddi imkansızlıklardan dolayı 4 ay önce yapımına başladığı aracın tamamında ev atıkları kullandı. Aracın, kaportası buzdolabından, panjuru meyve kasasından yapan Ayaz, direksiyonunda ise bisiklet jantı ve su gider borusu kullandı. Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesinde 11 yıldır kapıcı olarak çalışan Zafer Ayaz, bundan sonraki projesinin ise kendi kendini şarj eden araç yapmak olduğunu söyledi.

Ayaz, kapıcıların en büyük sıkıntısının market ve fırın siparişlerinin taşınması olduğunu belirterek, “Bina görevlilerin bir sıkıntısı vardı market ve fırın işleri için gidip gelmek, malzeme taşımakta zorlanıyorduk bizde tamamen evsel atıklarla kendimize araç yaptık. Proje, tasarım, yapması her şeyi 4 ay sürdü. Masrafımız ise 4-5 bin lira oldu” dedi.
Aracın tamamen elektrikli, 100 kilometre menzile sahip olduğunu ifade eden Ayaz, “Her hangi bir yedek parçası yok, yağ ihtiyacı yok tamamen el yapımı bir araçtır. Kullandığımız malzemeler tamamen elektronik atıklarından. Örneğin ön panjurumuz bir meyve kasasının altıdır, direksiyon simidimiz bisiklet jantıdır, üst kaplama stor perdedir, sacları buzdolabı sacı. Aracımız çift çeker ve tek çift olarak dönüşebiliyor onun için menzili de uzuyor. Aracımızın ileri versiyonu da tamamen kendi kendini şarj edeni bir araç olacak. Şuan projemiz yarım bunu ihtiyaçtan dolayı sağa sola gitmek için yaptım” şeklinde konuştu.
Aracın kendi atölyesinde çok kısıtlı imkanlarla yapıldığını kaydeden Zafer Aya, “Biraz destek olunması gerek. Aşırı bir petrol bağımlılığımız var, bu bağımlılıktan kurtulmamız gerekir. Görenler şaşırıyor fotoğraf çektiriyor, satılık mı diyen oluyor bölgedeki tüm kapıcı arkadaşların siparişi var birer tane yapacağız onlara ve markete gidip gelme işinden kurtaracağız inşallah” ifadelerini kullandı.
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