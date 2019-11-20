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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kapıcı ve yönetici kavgasında baltalar konuştu: 1 polis yaralı

Kapıcı ve yönetici kavgasında baltalar konuştu: 1 polis yaralı

olayın meydana geldiği yerden görüntü

Polis Memuru Toplantı Apartman Yöneticisi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ambulansın yaralıyı hastaneye getirmesi
-detaylar

( BURSA )- Bursa’da apartman yönetim toplantısı kanlı bitti BURSA

- Bursa’da bir apartmanın yönetim toplantısında çıkan kavgada kapıcı ile yönetici arasında kavga çıktı. Kavgada bir polis memuru bıçak ve balta ile yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın yönetim toplantısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 haneli bir apartmanın toplantısında, apartman yöneticisi ile kapıcısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kapıcı N.A. ve oğlu olduğu öğrenilen Y.E.A., babasıyla birlikte eline aldıkları bıçak ve baltayla, yöneticiye saldırdı. Kavgayı ayırmak için araya giren apartman sakini ve polis memuru Faruk B., N.A. ile Y.E.A., tarafından bıçak ve baltayla yaralandı. Polis memuru Faruk B.’nin aldığı balta ve bıçak darbeleriyle karnında, yüzünde ve bacağında kesikler oluştu.Faruk B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli N.A. ile oğlu Y.E.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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