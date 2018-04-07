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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kapı açan sevimli kedi 'Sarı'

Kapı açan sevimli kedi 'Sarı'

Kedinin kapıda bekleyip, zıplayarak kapıyı açması

Emekli Öğretmen Öğretmen Sevimli Kedi Bulduk Hayvan 

-Kedi sahibi emekli öğretmen Karadaş ile röp
-Kedilere Karadaş'ın çocuklarının mama vermesi
-Genel ve detay

( BİNGÖL -ÖZEL) Kapı açan sevimli kedi "Sarı"- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde emekli öğretmenin bitkin halde bulup sahiplendiği kedi şimdi acıktığı zaman evin kapısını kendi açmaya başladı BİNGÖL

- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde emekli öğretmenin bitkin halde bulup sahiplendiği kedi, şimdi acıktığı zaman evin kapısını kendi açmaya başladı.
Karlıova ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası 64 yaşındaki emekli öğretmen Hulki Karadaş, bitkin halde bulduğu kediye sahip çıkarak adını da renginden dolayı "Sarı" koydu. Havyan sevgisiyle bilinen Karadaş'ın, diğer kedileriyle birlikte büyüttüğü "Sarı" şimdilerde evin hem neşesi hem de maskotu oldu. Diğer kedilere öncülük eden "Sarı"nın acıktığı zaman yuvasından çıkarak evin dış kapısını zıplayarak açması ise görenleri şaşırtıyor. Kediyi soğukta bitkin bir şekilde bulduklarını aktaran Hulki Karadaş, "Ekmek bile yiyemiyordu. Eve getirdim bize tam alıştı. Yemek, süt, çorba verdik. Şimdi peşimizde dolaşıyor, çok akıllı" dedi.
Kedisinin acıktığı zaman kapıyı çaldığını aktaran Karadaş, "Kapı açılmayınca kolundan tutuyor indiriyor aşağı. Arkadaşlarıyla içeri giriyor biz de uyanıyoruz yiyeceğini hazırlıyoruz. Sonra tekrar gidiyor oynuyor acıktığı zaman tekrar geliyor" diye konuştu.
İnsanların hayvanları sevmesi tavsiyesinde bulunan Karadaş, kendilerinin ailece kedileri çok sevdiklerini ve kedilere ısıtmalı yer yaptığını kaydetti.

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