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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan kamyonların tehlikeli yolculuğu kamerada

Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan kamyonların tehlikeli yolculuğu kamerada

-Cep telefonu görüntüsü-

Trafik Güvenliği Kamera Güvenlik Önlemi 

-Saman yüklü kamyondan görüntü
-Seyir halindeki araçlardan görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da kapasitelerinin üstünde yük taşıyan kamyonlar, trafikte tehlike saçıyor. Diyarbakır'da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle trafikte seyreden kamyonlar, kazaya davetiye çıkarıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber buğday hasatlarının tamamlanması sonucunda samanlar kamyonlara yüklenmeye başlandı. Özellikle samanda, kapasitelerinin çok üstünde yük alan kamyonlar, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan trafik güvenliğini tehlikeye atarak yollarda ilerliyor. Diyarbakır-Silvan karayolunda kapasitelerinin çok üstünde yük alıp yola çıkan kamyonların görüntüsü, cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda kamyonlardan saçılan samanların görüş açılarını etkilediğini belirterek bu konuda yetkililerin önlem almasını istedi.
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