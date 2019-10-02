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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi

Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi

Hastane çalışanlarının eyleminden görüntü,

Hastane Yıllık İzin Fazla Mesai Promosyon 

-Hastane çalışanının açıklaması,
-Genel detay

( SİİRT )- Kapanan özel bir hastanenin çalışanları 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı SİİRT

- Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.Hastane önünde toplanan grup adına Yunus Birgealp bir açıklama yaptı. Birgealp, geçen ayın başında kapanan hastaneden 4 aylık maaşlarını alamadıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını dile getiren Birgealp, "Kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi tatil, yıllık izin çalışma ücretleri ve ayrıca banka promosyonları tarafımıza ödenmedi" dedi.
Mağdur olduklarını savunan işçiler, sorunlarının çözülmesini istedi.
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