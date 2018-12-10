Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kapanan mazgallar su baskınlarına neden oldu

Kapanan mazgallar su baskınlarına neden oldu

Göle dönen caddeler

Opel Köprülü Aşırı Yağış Yağan 

-Araçların geçişi
-Detaylar

( BALIKESİR )- Balıkesir’de yağan yağmur sonucunda ev ve iş yerlerini su bastı BALIKESİR

- Balıkesir’de aralıksız yağan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken çeşitli ev ve iş yerlerini su bastı. Balıkesir’de gün boyu yağan yağmur hayatı olumsuz etkilerken bazı ev ve iş yerlerinin su basması sonucunda vatandaşlar mağdur oldu. Edinilen bilgiye göre Büyükşehir Belediyesi tarafından Cengiz Topel caddesi üzerinde yapımı süren köprülü inşaatı çalışmaları nedeniyle kapanan yağmur giderleri aşırı yağış nedeniyle yağmur sularının toplanmasına neden oldu. Altıeylül İlçesine bağlı 1.Gündoğan Mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde toplanan yağmur suları giderlerin kapalı olması nedeniyle ev ve iş yerlerinde su bastı. Kendi çabalarıyla önlem almaya çalışan vatandaşlar, yapılan su tahliye işlemleri ve çalışmaları yetersiz bularak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.
İlgili Foto Galeriler
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı