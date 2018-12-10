Kapanan mazgallar su baskınlarına neden oldu

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( BALIKESİR )- Balıkesir’de yağan yağmur sonucunda ev ve iş yerlerini su bastı BALIKESİR



- Balıkesir’de aralıksız yağan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken çeşitli ev ve iş yerlerini su bastı. Balıkesir’de gün boyu yağan yağmur hayatı olumsuz etkilerken bazı ev ve iş yerlerinin su basması sonucunda vatandaşlar mağdur oldu. Edinilen bilgiye göre Büyükşehir Belediyesi tarafından Cengiz Topel caddesi üzerinde yapımı süren köprülü inşaatı çalışmaları nedeniyle kapanan yağmur giderleri aşırı yağış nedeniyle yağmur sularının toplanmasına neden oldu. Altıeylül İlçesine bağlı 1.Gündoğan Mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde toplanan yağmur suları giderlerin kapalı olması nedeniyle ev ve iş yerlerinde su bastı. Kendi çabalarıyla önlem almaya çalışan vatandaşlar, yapılan su tahliye işlemleri ve çalışmaları yetersiz bularak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

