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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonu başlatıldı

'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonu başlatıldı

"Kapan - 8 Ağrı Dağı - Çemçe - Madur" operasyonu başlatıldı - Helikopterlerin gelişi ve inişi - Jandarma komando, jandarma özel harekat, PÖH ve güvenlik korucu timleri - Personelin arama yapması - Bulunan sığınak ve mağaralar - İmha çalışması"Kapan - 8 Ağrı Dağı - Çemçe - Madur" operasyonu başlatıldı - İçişleri Bakanlığınca Ağrı , Kars ve Iğdır'da başlatılan operasyona 1012 personel katılıyorANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca Ağrı , Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan - 8 Ağrı Dağı - Çemçe - Madur" operasyonu başlatıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı - Kars - Iğdır'da Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "Kapan - 8 Ağrı Dağı - Çemçe - Madur Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.Açıklamada, operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 62 operasyonel timde, 1012 personelin görev yaptığı belirtildi.Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Kapan" operasyonlarının, halkın yoğun desteği ile kararlı ve başarılı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Jandarma Komando Bild Teröristler 

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