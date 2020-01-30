Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kapan-5 Gabar operasyonunda emir komuta Atabay'da

Kapan-5 Gabar operasyonunda emir komuta Atabay'da

Operasyon alanından görüntü,

General Jandarma Komando Polis Özel Harekat Teröristler 

-Helikopterden görüntü,
-Genel detay

( SİİRT - ÖZEL)-Operasyonu, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay Şırnak’tan yönetiyor. SİİRT

- Şırnak Gabar barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Kapan-5 Gabar operasyonunu Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay yönetiyor. İçişleri Bakanlığı'nca, Şırnak Gabar barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Kapan-5 Gabar operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
Operasyona Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timleri de katıldı.
Şırnak Gabar kırsalında başlatılan ve Kapan-5 adı verilen operasyonu bizzat Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay Şırnak’tan yönetiyor. Teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı operasyonu Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay arazide yönetiyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Cumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret EttiCumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret Etti
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı