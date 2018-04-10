Kapalıçarşı’ya asılan uçurtmalar turistlerin ilgi odağı oldu

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Kapalıçarşı’ya Ebru sanatı uygulanmış 300 uçurtma asıldı İSTANBUL



- Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” çerçevesinde, tarihi Kapalıçarşı’ya Ebru sanatı uygulanmış 300 uçurtma asıldı. Sanatseverlerin beğenisine sunulan rengarenk uçurtmalar turistlerin ilgi odağı oldu. Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” çerçevesinde, Kapalıçarşı rengarenk uçurtmalarla doldu. Sanatçı Yılmaz Eneş’in ‘Enstalasyon’ sergisi dolayısıyla Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi’ne, üzerine Ebru sanatı uygulanmış 300 uçurtma asıldı. Ebru sanatı uygulanmış uçurtmaları gören yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekti. Sanatseverlerin beğenisine sunulan rengarenk uçurtmalar turistlerin ilgi odağı oldu. ‘‘Bütün turistler fotoğrafını çekiyor’’ Uzun yıllardır Kapalıçarşı’da esnaflık yaptığını ifade eden Ahmet Şentürk, “Esnaf olarak Fatih Belediyesi’ne teşekkür ederim. Kapalıçarşı'ya çok fazla şey yapıyorlar ve çok emekleri geçiyor. Alt yapısı, üst yapısı olsun, bu gibi sanatlar üzerine çok fazla ilgi gösteriliyor. Gelenlerin hoşlarına gidiyor, gelen bütün turistler fotoğrafını çekiyor” dedi.

‘’Zaman zaman böyle değişikliklerin yapılması güzel’’ Turistlerin uçurtmalara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kapalıçarşı esnafı Recep Özdemir ise, “Güzel bir çalışma olmuş, zaman zaman böyle değişikliklerin yapılması güzel şeyler. Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor, her geldiklerinde farklı şeyler görmek, fotoğraf çekmek istiyorlar. Gelenler fotoğraflarını çekiyor, bakıyor ve bize soruyor bunlar ne diye. Bizde bahar geldi, şenlendiriyorlar böyle değişiklikler yapıyorlar diyoruz” diye konuştu.

‘‘Kapalıçarşı'ya farklı bir hava katmış’’ Kayseri’den İstanbul’a gezmek için geldiklerini belirten Zafer -Şahika Temur çifti ise, “Böyle uçurtmaların asılması ve rengarenk olması çok güzel. Kayseri’de de Kapalıçarşı var, inşallah orada da yaparlar aynısını. Hakikaten çok güzel ve farklı bir hava katmış Kapalıçarşı’ya. Fotoğraflarını çekiyoruz biz de, çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı. (FM-HB-

