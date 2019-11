Kapalıçarşı'nın 558 yılın hikayesi 'Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı' kitabına sığdı İzle

-İTO başkanının konuşması



- Her ay 3,5 milyon turisti ağırlayan Kapalıçarşı’yı anlatan ‘Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı’ kitabı tanıtıldı. Etkinlikte konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da kültür yatırımlarının devreye girdiğini söyleyerek, kültür ve sanat alanında 5 milyar dolarlık bir yatırımın devrede olduğunu kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayın hayatına kazandırılan ‘Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı’ kitabın tanıtımı Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye ile Beyazıt kapıları arasında bulunan kalpakçılar caddesinde gerçekleştirildi.

2 bin 500 dükkanı ile her ay 3,5 milyon turisti ağırlayan Kapalıçarşı’yı anlatan kitapta, geçen yıl İstanbul’un fethinin yıldönümünden bir gün önce hayatını kaybeden sanat tarihçisi Semavi Eyice, Türkiye’de endüstriyel tasarımın kurucusu olarak anılan ve Kapalıçarşı isimli bir kitabı da bulunan Prof. Dr. Önder Küçükerman, Prof. Dr. Arif Bilgin ve Fatma Ürekli'nin yazdığı makalelerden oluşuyor. Kitap, aynı zamanda sorunları ve çözüm önerileriyle Kapalıçarşı’yı herkesin gündemine taşımayı hedefliyor. Editörlüğünü Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk’un yaptığı kitapta, Kapalıçarşı ile ilgili eski ve güncel fotoğraflar ve haritalar kullanıldı. Kitap, Semavi Eyice’nin Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne yazdığı ‘Büyük Çarşı’ makalesiyle başlıyor. Bu makale ile Bizans döneminde inşa edilmiş bir yapının devamı olmayıp bir Osmanlı eseri olduğu yönündeki yaklaşımı kuvvetlendiriyor. "3,5 milyon ziyaretçi sayısını 5 milyon civarına çıkartmamız gerekiyor" Tanıtım etkinliğinde konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da yeni ve güzel bir sürece girildiğini belirterek, “Kültür yatırımları devreye giriyor. Çok kısa bir zamanda İstanbul çok farklı bir şehre kavuşacak. Sadece kültür ve sanat alanında 5 milyar dolarlık bir yatırım devrede. İstanbul’a çok daha nitelikli farklı kesimlerin kanaat önderler daha çok gelecek. Kapalıçarşı bu anlamda daha çok öne çıkarmamız gerekiyor. Şuanda ayda 3,5 milyon ziyaretçi sayısını 5 milyon civarına çıkartmamız gerekiyor. Kapalıçarşı bundan sonra daha iyi noktalara gelecek" dedi.

Kapalıçarşı'nın sadece bir çarşı ve sadece ticaretin kalbinin attığı bir merkez olmaktan çok öte olduğunun altını çizen Avdagiç, "İncelikli bir mimariyi, estetiği, zarafeti ve güzel sanatların her boyutunu simgeleyen bir eser” ifadelerini kullandı. Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul iş dünyasını temsil eden bir kurum olarak, Kapalıçarşı bizim en büyük sorumluluk alanımızdır. Çünkü Kapalıçarşı’da Osmanlı’dan bugüne ulaşan farklı milletlere mensup, farklı inançlara sahip tüccarın alınteri ve pazarlama ruhu ile oluşan ortak bir ticaret ruhu vardır. Kapalıçarşı, ticaretin evrensel kurallarının bugün bile geçerli olacak şekilde yazıldığı, daha doğru bir tabirle anayasasının oluşturulduğu kutsal bir mekandır. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz kitapla da Kapalıçarşı külliyatımıza yeni bir açılım kazandırıyoruz. Bu yeni açılımın en önemli özelliği ise çok boyutlu bir bakış açısına sahip olmasıdır. Çünkü Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı kitabında tarihçiden sosyoloğa, iktisatçıdan edebiyatçıya kadar birçok yazarımızın uzmanlık alanlarından Kapalıçarşı’ya bakışlarını aksettiriyoruz. Onların yazdıkları da gösteriyor ki; Kapalıçarşı bugünün küresel ticaret fırtınaları içinde bize doğru yönü gösteren şaşmaz bir pusuladır”. Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş da Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı kitabının, tarihin Kapalıçarşı sayfasına ışık tuttuğunu söyledi.



Kurtulmuş, “558 yıldır kültür, tarih ve ticaretin harmanlandığı eşsiz bir yer olan Kapalıçarşı, İstanbul’un, ülkemizin ve dünyanın en önemli simgelerinden biridir. Her yönden benzersiz olan bu yapıyı geçmişten kopmadan ileriye taşımak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumda Kapalıçarşı’ya yönelik bir bilinç oluşturmak, herkese düşen bir görevdir” açıklamalarında bulundu. Kitabın editörlüğünü yapan Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk da, kitapta Kapalıçarşı’nın bütün yönleriyle bilimsel ve herkes tarafından anlaşılır bir dille okuyucuya sunduklarını söyleyerek, "Bu alanda daha önceden yaptığımız çalışmalar vardı. Bu çalışmaların üzerine çıktık. Kitap, renkli fotoğraflarla zenginleştirildi. İyi bir çalışma çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

