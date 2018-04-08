Kapalı otoparktaki motosikleti böyle çaldılar

-Hırsızların gelmesi

-Motosiklete yönelmesi

-Kilidini kırması

-Düz kontak yapması

-Diğer hırsızın beklemesi

-Motosikleti çalması

-Otoparktan çıkmaları



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Küçükçekmece’de kasklı ve motosikletli 2 hırsızın güvenlik görevlisinin de olduğu bir kapalı otoparkta, 25 bin lira değerindeki motosikleti direksiyon kilidini kırdıktan sonra düz kontak yaparak çalması kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletli ve kasklı 2 hırsız, güvenlik görevlisinin de olduğu kapalı bir otoparka geldi. Otoparkta park halindeki bir motosikleti gözlerine kestiren hırsızlardan biri hemen harekete geçti. Hırsız yanında getirdiği makineyle motosikletin önce direksiyon kilidini kırdı. Hırsız ardından dakikalarca motosikleti düz kontak yapmaya çalıştı. Hırsız çalıştığı esnada diğeri kaçmaya hazır pozisyonda bekledi. Bir süre sonra hırsız, 25 bin lira değerindeki 34 SN 6013 plakalı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların rahatlığı “bu kadarına da pes” dedirtirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletin çalınma anı kamerada Görüntülerde, otoparka giren hırsızlardan biri motosiklete yöneliyor. Diğer hırsız ise hazır pozisyonda bekliyor. Yanında getirdiği makineyle motosikletin direksiyon kilidini kıran hırsız daha sonra da düz kontak yapıyor. Dakikalarca içeride çalışan hırsız ardından motosiklete binerek diğer hırsızla beraber uzaklaşıyor. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

