Kapalı otoparkta araç yangını - İSTANBUL

- Olay yerinde bekleyen kalabalık - Yangının çıktığı kapalı otopark - Kapalı otoparktan yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Dışarıda bekleyen ambulans - Evlerinde mahsur kalan apartman sakinlerinin itfaiye ekipleri tarafından tarafından kurtarılması İstanbul 'da kapalı otoparkta araç yangını - Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de, 4 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan bir araçta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Altıntepe Mahallesi Çiçek Sokak'taki binanın otoparkındaki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangından ötürü oluşan yoğun duman bütün binayı sararken, itfaiye ekipleri, kendi imkanlarıyla apartmandan çıkamayan bazı vatandaşları merdiven yardımıyla tahliye etti.İtfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
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