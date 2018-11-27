Kapalı bariyerden geçmeye çalışan eski başkomiser trenin altında kaldı Haberi

--Bölgedeki çalışmalar



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Efeler ilçesinde, kapalı olan bariyerden geçmeye çalışırken trenin çarptığı otomobil hurdaya döndü. Aracın emekli baş komiser olan sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza, saat 15.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi Bayındırlık Bulvarı üzerine bulunan kontrollü hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - İzmir seferini yapan makinist Seçkin E. yönetimindeki 32708 sefer sayılı yolcu treni, Bayındırlık Kavşağı'ndaki hemzemin geçide geldiğinde emekli baş komiser Yaşar Yıldız’ın kullandığı ve kapalı olan bariyerin ucundaki baş kısımdan geçmeye çalışan 09 DR 370 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle demir yolunun kenarındaki korkulukları devirerek bankete uçtu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü Yaşar Yıldız, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalan tren, otomobilin kaldırılması ve olay yeri incelemesinin ardından yoluna davam etti. Tedavisi süren Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (MB-Y)

