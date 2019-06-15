Kapadokya’nın tarihi bu konakta yaşatılıyor

-MÜZENİN İÇERİSİNDEN DETAYLAR

-MÜZEDE CANLANDIRILAN GEÇMİŞ DÖNEMLERİN GÖRÜNTÜLERİ

-NEVKAM MÜDÜRÜ DOÇ DR. ADEM OGER İLE RÖPORTAJ



( NEVŞEHİR )- Ziyaretçilerini geçmişe götüren müze- Bu müze zaman yolculuğu yaşatıyor- Kapadokya Yaşayan Tarih Müzesi ziyaretçilerini bekliyor NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen somut olmayan kültürel miras sözleşmesi kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından hizmete kazandırılan “Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi” ziyaretçilerini bekliyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) tarafından Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan 1902 tarihinde yapılan Hacı Nuri Bey konağı “Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi olarak hizmete kazandırıldı. UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen somut olmayan kültürel miras sözleşmesi kapsamında hizmete kazandırılan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’nde üniversite öğrencileri tarafından bölgede geçmiş zamandan günümüze aktarılan insanların yaşam biçimleri, geleneksel meslekleri ebru sanatı, Hacivat, aşıkların atışmaları gibi somut olmayan miraslar müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere yaşatılarak anlatılıyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Öger buradaki amaçlarının, Müzedeki amacımız Kapadokya bölgesinin somut olmayan kültürel mirasını burada gençlere bir şekilde aktarmak, onlarla birlikte yaşamak ve bu geniş yelpazede cereyan eden geleneklerimizi ziyaretçilerimiz ile birlikte paylaşmak olduğunu söyledi.



NEVKAM Müdürü Oger, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi 2003 yılında UNESCO tarafından kabul edilen somut olmayan kültürel mirasın sözleşmesi kapsamında kurulmuş bir müzedir. Müzedeki amacımız Kapadokya bölgesinin somut olmayan kültürel mirasını burada gençlere bir şekilde aktarmak, onlarla birlikte yaşamak ve bu geniş yelpazede cereyan eden geleneklerimizi ziyaretçilerimiz ile birlikte paylaşmak. Küreselleşen ve teknolojikleşen dünyada her geçen gün özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz gelenekleri öğrenemiyor. Çünkü onlar için öğrenecek bir ortam mevcut değil. Bu bağlamda Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi kendi gençlerimiz başta olmak üzere yerli ve yabancı ziyaretçilerimize masal odamızda Kapadokya’nın masallarını, menkıbelerini dinleme şansı verirken karagöz odasında hayal perdesinden gençlerimize bir sesleniş icra etmektedir. Diğer taraftan bölgenin geleneksel meslekleri olan ebru sanatı, ıhlamur baskı, keçe yapımı ve dokumaya ilişkin uygulama örneklerini müze ziyaretçilerimiz burada görebilirler. Tüm bunların yanı sıra Kapadokya bölgesinde yetişen aşıklık geleneği içerisinde önemli isimler olan Avanoslu Selahattin, Ürgüplü Refik Başaran ve alanı biraz daha genişlettiğimizde Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş gibi aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerini yaşatıyoruz. Yine sema geleneğini semah geleneği gibi bölgenin önemli kültürel miraslarını burada izleme, dinleme ve gözlemleme şansını yakalayabilmektedir” şeklinde konuştu.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yer alan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi, 2006 yılında sözleşmeye taraf devlet olan Türkiye Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 17 unsur ile UNESCO’ya en çok unsur kaydettiren ilk beş ülke arasında yer alıyor.

