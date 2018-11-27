Kapadokya’da üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖPLERİ TOPLAMASI

-KAPTİD BAŞKANI YAKUP DİNLER İLE RÖPORTAJ

-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE RÖPORTAJ



( NEVŞEHİR )- Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Göreme Açık Hava Müzesini temizledi NEVŞEHİR



- Kapadokya Üniversitesi ve Kapadokya Turistik Otelcileri ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) ortaklaşa düzenlediği programda Göreme Açık Hava Müzesini temizledi. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da üniversite öğrencileri yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesinin etrafında bulunan çöpleri temizledi. Üniversite öğrencileri tarafından yapılan temizlik çalışmalarında plastik boruların yanı sıra koltukların bile etrafa atılması dikkatlerden kaçmazken KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve üniversite öğrencileri çevreyi temiz tutalım mesajı verdi. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler burada yaptığı açıklamada Kapadokya Üniversitesi ve KAPTİD olarak bir temizlik kampanyası başlattık ve ilk adımı turistlerin en çok ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesinden başlatmış bulunuyoruz dedi.

Dinler, “Kapadokya Üniversitesi ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği olarak bir temizlik kampanyası başlattık İlk adımı Göreme Açık Hava Müzesinde atıyoruz çünkü burası Kapadokya’nın kalbi ve turistlerin en çok ziyaret ettiği en önemli ören yerimiz. Hem bir fark oluşturmak hem bugün bize emanet edilen bu kültürel mirası geleceğe aktarabilmek için daha temiz aktarabilmek için bir çalışma başlatıyoruz. Katılımlarından ötürü herkese teşekkür ederim. Temizlik sadece bölgemizin bir sorun değil Türkiye’nin ve dünyanın genel sorunudur. Atıkları biz denize atıyoruz, çevreye atıyoruz ve sanki kaybolacak gibi atıyoruz. Çevre bunları kabul etmiyor. Bazı plastik atıkların binlerce yıl, on binlerce yıl çevrede kaldığını erimediğini biliyoruz. İnsanlar daha bilinçli olmalı. Çöplerini çöp kutusuna atmalı ve çevreyi temiz tutmalıyız” dedi.

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri ise açıklamalarında Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya Bölgesini her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiğini bunun için bölgemizi temiz tutmalıyız mesajı verdiler. (COŞ-AÖ-Y)

