Kapadokya’da turizmcilerin yüzü gülüyor İzle

-KAPADOKYA'DAN BALON GÖRÜNTÜSÜ

-KAPTİD BAŞKANI YAKUP DİNLER İLE RÖP

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( NEVŞEHİR -ÖZEL-HD)- Balon turları için turistler sıra bekliyor NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da 1 Nisan tarihinden itibaren turist yoğunluğunun artması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere, Paşabağı, Zelve ören yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerini gezen turistler, sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin manzarasını kuşbakışı izleme imkânı buluyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler Kapadokya’da son iki sezonun aksine turizmin hızlı ve güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.



Dinler, “Turizm sezonu geçtiğimiz son iki sezonun aksine gayet güzel ve hızlı başladı.

Şuan dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi Kapadokya’da ağırlıyoruz. Özellikle 1 Nisan Kapadokya’da bölgenin açılışı olarak adlandırılır. Çok hızlı başladık, çok güzel başladık inşallah devamı gelecektir” dedi.

‘Turistler balon turları için sıra bekliyor’ KAPTİD Başkanı Yakup Dinler Kapadokya’da balon turizminin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederken son günlerde Uzakdoğulu ve Latin Amerikalı turistlerin balon turlarına katılmak için sıra beklediklerini söyledi.



Dinler, “Kapadokya biliyorsunuz dünyanın balon başkenti. Dünyada en çok uçuşun yapıldığı yer Kapadokya’dır. Fakat her şeyden önce güvenlik ön plana geliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü riskli gördüğü zamanlarda tabi ki uçuşları iptal ediyor. Bu çok doğal ve olması gereken bir harekettir. Kapadokya’da balon turizmi çok yoğun ilgi görüyor. Şuan bölgemizde ağırlıklı olarak Uzakdoğulular ve Latin Amerikalılar var. Ve bu iki grup turist segmentininde balon turizmine çok yoğun ilgisi var. O yüzden balonlar da sıra var” diye konuştu.



