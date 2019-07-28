Kapadokya’da turizmciler bayram tatilini 9 gün istemiyor

-TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜLER

-KAPTİD BAŞKANI YAKUP DİNLER İLE RÖPORTAJ



( NEVŞEHİR )- KAPTİD Başkanı Dinler, “ Bayram tatilinin uzatılması taraftarı değiliz”- Kapadokya bayrama yabancı turistlerle giriyor NEVŞEHİR



- Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bayram tatilinin 4 gün mü 9 gün mü olacağı kamuoyu tarafından tartışılırken Kapadokya’da turizmciler Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istemiyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turist yoğunluğu bugünlerde yüzde 80 civarında olurken yaklaşan Kurban Bayramı’nda turizmciler geri kalan yüzde 20’lik kısmı yerli turistler ile doldurmak istiyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler bölge turizmcileri olarak Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasını istemediklerini söyledi.



KAPTİD Başkanı Dinler, “Kurban Bayramı bildiğiniz üzere 4 gün olacak. 9 güne çıkma durumları kamuoyunda tartışılıyor. Biz Kapadokya bayram tatilinin 9 güne çıkması taraftarı değiliz. Zira Kurban Bayramı’nda ki doluluk oranı bölgemizde yüzde 80 civarında. Bu doluluk oranının yüzde 15’in yerli turistler kapsıyor. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması durumunda bu yüzden 15’lik kesimde sahil bölgelerine gideceği için biz uzatılması taraftarı değiliz bu şekilde gayet memnunuz” dedi.

“Kapadokya’da turizmciler bayramda yerli turist bekliyor” KAPTİD Başkanı Yakup Dinler bugünlerde bölge turizmcilerinin fazla bir beklentisi olmadığını ifade ederken bölgede bulunan doluluk oranının yüzde 80’ini yabancı turistlerin oluşturduğunu geri kalan yüzde 20’lik kısmı ise yerli turistler ile doldurmak istediklerini ifade etti.

Dinler, “Bayram döneminde turizmcilerin aslında çok büyük bir beklentisi yok. Bölgemizde doluluk oranı yüzde 80 civarındadır. Kapadokya bölgesinde ağırlıklı yabancı turist oluşturuyor, yerli turist ise küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bayram tatilinin uzaması durumunda yüzde 15’lik yerli turist sayısına da ulaşamayacağız. Bayram tatilinin kısa kalması halinde bölgede boş olan yüzde 20’lik bölümü de doldurmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.



