Kapadokya’da Ramazan Bayramı coşkusu gökyüzünde coşkuyla başladı İzle

-TURİSTLERİN BALONA BİNMESİ

-BALONLARIN HAVALANMASI

-GÖREME AYDIN KIRAĞAN TEPESİNDE BALONLARI İZLEYEN TURİSTLERDEN GÖRÜNTÜ

-BALON PİLOTU ALPARSLAN ULUER İLE RÖP



( NEVŞEHİR ) -- Yabancı turistler gökyüzünde, yerli turistler yeryüzünde- Kapadokya’da balonların görsel şöleni NEVŞEHİR



- Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı coşkusu gökyüzünde yaklaşık 100 balonun görsel şöleni ile başladı.

Türkiye'nin peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları ve doğal vadileriyle ünlü turizm merkezi Kapadokya'da, sıcak hava balonları bayram tatilinde bölgeyi tercih eden yerli ve yabancı turistler için havalandı. Bayram tatilini Kapadokya'da geçirmek üzere gelen yerli turistlerden bazıları günün ilk ışıkları ile birlikte peribacalarını gökyüzünden kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşarken balonlarda yer bulamayan diğer turistler ise balonların gökyüzündeki görsel şölenini izleyerek hatıra fotoğrafı çekindi Yabancı turistlerin balon turlarına gösterdiği yoğun ilgi sonrasında balon turlarında yer bulamayan yerli turistler ise Göreme beldesinde bulunan Aydın Kırağan tepesine çıkarak balonların gökyüzündeki görsel şölenin izleyerek o anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Anatolia Ballons pilotlarından Alparslan Uluer balon turlarına yoğun ilgi olduğunu ve Ramazan Bayramı boyunca balonlarda yer olmadığını söyledi.



Uluer, “ Ramazan Bayramı bölgede dolu geçecek. Balonlarda yer kalmadı. Balon turlarına katılan misafirlerimiz yabancı ağırlıklı olmak üzere bayram tatilini geçirmek isteyen yerli turistlerimiz ile doldu. Buradan tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.

(COŞ_

