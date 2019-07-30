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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kapadokya’da rahatsızlanan turist papaz, Kayseri’de sağlığına kavuştu

Kapadokya’da rahatsızlanan turist papaz, Kayseri’de sağlığına kavuştu

-Papaz Almanidis Vitalios'dan görüntüler

Gard Hastane Nani Gesi 

--Hemşirelerin ilgilenmesi ve sohbet etmesi
--Almanidis Vitalios ile röportaj

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Yunanistan’dan Kapadokya’ya gezmek için gelen ve burada hastalanan papaz, Özel Dünyam Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Geçen hafta Yunanistan’dan eşi ile Kapadokya bölgesine gelen 62 yaşındaki papaz Almanidis Vitalios, biranda rahatsızlanarak bayıldı. İlk müdahalesi Nevşehir’de bir hastanede yapılan Vitalios, daha sonra Özel Dünyam Hastanesi’ne getirildi.
Buradaki tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan Almanidis Vitalios, taburcu olmanın mutluluğunu yaşadı. Türk’lerin kendisine çok iyi baktığını kaydeden Vitalios, “Biz Yunanistan’dan Türkiye’ye turist olarak geldik. Ayaklarımdaki kuvvet biranda gidince düşüp hastalandım. Orada hastaneye götürdüler ve doktorlar orada baktı. Ardından bizi buraya gönderdiler. Burada da bize çok güzel baktılar. Murat hoca ve ekibi bize burada çok hürmet ettiler. Allah’ta onları saklasın. Bugünde taburcu olacağız. Yunanistan’a gittiğimizde ‘Türk gardaşlarımız bize iyi baktılar’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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