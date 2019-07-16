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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kapadokya’da 'Parçalı Ay Tutulması' kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kapadokya’da 'Parçalı Ay Tutulması' kartpostallık görüntüler oluşturdu

UÇHİSAR KALESİ VE AY'DAN GÖRÜNTÜ

Ay Tutulması Gesi 

-PARÇALI AY TUTULMASINDAN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR -ÖZEL) Kapadokya’da "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık görüntüler oluşturdu- "Parçalı ay tutulması", Kapadokya’dan izlendi NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde “Parçalı Ay Tutulması” doyumsuz görüntüler oluşturdu. Türkiye’den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34’te gerçekleşmeye başlarken ay tutulması öncesinde Kapadokya’da kızıla bürünen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uçhisar Kalesi ile bütünleşen parçalı ay tutulması görülmeye değerken ay tutulması 03.18’de sona erecek.
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