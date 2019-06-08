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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya’da muhteşem evlilik teklifi İzle

Kapadokya’da muhteşem evlilik teklifi İzle

DRONE GÖRÜNTÜSÜ İLE EVLİLİK TEKLİFİNDEN GÖRÜNTÜLER

Genç Kız Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Yabancı Turist Kışla 

-DRONENİN GENÇ ÇİFTİN YANINA GELMESİ
-ERHAN KAYA'NIN DRONE'DEN YÜZÜĞÜ ALMASI
-ERHAN KAYA'NIN EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNMASI
-GENÇ KIZIN EVET DEMESİ
-GENÇ ÇİFTİN DANS ETMESİ
-GENÇ ÇİFT İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- İstanbul’dan Kapadokya’ya evlilik teklifi için geldi- Günbatımında evlilik teklifi NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kızılçukur Vadisi'nde gün batımını izlemek için gelen yerli ve yabancı turistler kemanlar eşliğinde muhteşem bir evlilik teklifine şahit oldu. İstanbul’dan Kapadokya bölgesine kız arkadaşına evlilik teklifi yapabilmek için tura katılan Erhan Kaya Kızılçukur Vadisi'nde gün batımını kız arkadaşı Hilal Dağdelen ile izlemeye başladı.
İstanbul’dan gelirken bir organizasyon firması ile anlaşan Erhan Kaya burada kız arkadaşı Hilal Dağdelen’e evlilik teklifinde bulundu. Genç çiftin günbatımını izlemeye başladığı esnada drone ile genç çiftin yanına kutu içerisinde yüzük geldi. Yüzüğün gelmesiyle birlikte kemanlar eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunan Erhan Kaya, kız arkadaşı Hilal Dağdelen’in evlilik teklifine 'evet' demesiyle birlikte sevinci iki kat arttı. Günbatımını izlemek için Kızılçukur vadisine gelen yerli ve yabancı turistlerinde alkışları eşliğinde evlilik teklifi alan genç kız ise şaşkınlığını gizleyememesi ise dikkatlerden kaçmadı. Evlilik teklifinde bulunan Erhan Kaya yaptığı açıklamada, “Bizim için çok önemli ve güzel bir andı bu an. İstanbul’dan geliyoruz. Buradaki ziyaretimizi taçlandıralım istedik. Hayatta ilk defa yaşanılacak bir gün. Ben evlilik teklifimin anısı kalsın istediğim için günbatımında evlilik teklifinde bulunmak istedim” dedi.
Erkek arkadaşından günbatımında evlilik teklifi alan Hilal Dağdelen’in oldukça heyecanlı olduğu görülürken yaptığı açıklamada, “Ben hiç beklemiyordum. Benim için de hem özel hem de güzel bir sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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