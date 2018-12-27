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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kapadokya’da kış sanatı turistleri kendisine hayran bıraktı

Kapadokya’da kış sanatı turistleri kendisine hayran bıraktı

KARLARLA KAPLI PERİBACALARINDAN GÖRÜNTÜLER

Yabancı Turist Çekim Kuş Bakışı Yağan Kar Yağışı 

-KAPADOKYA'DA DRONE İLE KAR GÖRÜNTÜLERİ
-TURİSTLER İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR )- Karlarla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı NEVŞEHİR - Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları yerli ve yabancı turistleri adeta kendine hayran bırakıyor. Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerden bir tanesi olan Kapadokya Bölgesinde son günlerde yağan kar yağışı bölgeyi adeta bembeyaz bir örtüyle kapladı. Bölgenin kuş bakışı çekimlerinde sıcak hava balonları ile birlikte karla kaplı Kapadokya'nın birleşmesi ile bölgenin bir kez daha güzelliğini gözler önüne serdi. Kapadokya bölgesini karlar altında gören yerli ve yabancı turistler ise bu anları bol bol fotoğraf çektirmeleri dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler peribacalarını karlarla birlikte görmenin son derece etkileyici olduğunu belirtirlerken bundan sonra da Kapadokyaya gelmek için haklı sebepleri olduğunu söylediler.
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