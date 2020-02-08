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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kapadokya’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

UÇHİSAR'DAN GÖRÜNTÜLER

Yabancı Turist Gesi Yağan Kar Yağışı Irak 

-GÖREME'DEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR - ÖZEL)- Kapadokya’da kış sanatı NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından peribacalarının masalsı görüntüleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Nevşehir’de dün akşam saatlerinde yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde peribacalarının karlarla kaplı olması masalsı görüntüler verdi. Yerli ve yabancı turistlerin karlar altındaki peribacalarını büyük bir hayranlıkla izledikleri görülürken karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler verdi.
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