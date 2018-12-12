Kapadokya’da kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık görüntüler yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu İzle

-SİNGAPURLU TURİST İLE RÖPORTAJ

-ÇİNLİ TURİSTLER İLE RÖPORTAJ



( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Kapadokya’dan kartpostallık görüntüler NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte peribacaları yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktı. Kar yağışıyla birlikte adeta beyaz bir örtüyle kapanan peribacaları kar ile birlikte kartpostallık görüntüler verirken bölgeyi ziyarete gelen turistler ise bu anları ölümsüzleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Singapur’dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Muhammed Haykal, Kapadokya’da kar yağışıyla birlikte peribacalarının gerçekten çok etkileyici olduğunu ifade ederken kendi ülkesinde böyle bir manzara bulunmadığını ifade etti.

Çinli turistler ile Kapadokya bölgesinin kar yağışıyla birlikte çok güzel göründüğünü söyledi.





