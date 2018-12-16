Kapadokya’da kaçak yapı yıkımları devam ediyor Haberi



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde birinci derece sit alanı arazilerine inşa edildiği tespit edilen kaçak yapımı yıkıldı. Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilen kaçak yapı sonrasında Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Kasabamız sınırları içerisinde bulunan ve at çiftliği olarak kullanılan yapının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğümüzce kaçak olduğu tespit edilmiş, kaçak yapının yıkım işlemi belediye ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

