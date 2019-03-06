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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kapadokya’da kaçak yapı yıkımları devam ediyor

Kapadokya’da kaçak yapı yıkımları devam ediyor

ORTAHİSAR BEDESİNDE KAÇAK YAPININ YIKIMI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Kaçak Kaçak Yapı Gesi 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına aralıksız devam ediliyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde belediye ekiplerince 2 kaçak bağ evinin yıkımı gerçekleştirildi.
Ortahisar beldesinde bu hafta içerisinde 7 kaçak yapının daha yıkımı yapılacağı öğrenildi.
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