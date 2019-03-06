Kapadokya’da kaçak yapı yıkımları devam ediyor



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına aralıksız devam ediliyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde belediye ekiplerince 2 kaçak bağ evinin yıkımı gerçekleştirildi.

Ortahisar beldesinde bu hafta içerisinde 7 kaçak yapının daha yıkımı yapılacağı öğrenildi.

