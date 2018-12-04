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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kapadokya’da balonlar lösemili çocuklar için havalandı

Kapadokya’da balonlar lösemili çocuklar için havalandı

SICAK HAVA BALONLARININ HAZIRLANMASI

Sıcak Hava Balonu Farkındalık Gesi 

-BALONLARIN HAVALANMASI
-GÖKYÜZÜNDE PANKARTLAR İLE UÇAN BALONLAR
-LÖSEV KAYSERİ ŞUBESİ HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU ARZU ÇOKEKEN İLE RÖPORTAJ

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla 'Kapadokya LÖSEV’in yanında' pankartlarıyla havalandı. Kapadokya Üniversitesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV ile birlikte düzenlediği etkinlikler kapsamında sıcak hava balonlarının sepetlerine 'Kapadokya LÖSEV’in yanında' pankartları astı. LÖSEV Kayseri Şubesi Halkla İlişkiler sorumlusu Arzu Çokeken, etkinlik kapsamında 30 sıcak hava balonunun pankartlarla havalandığını söyledi.

“Bugün burada LÖSEV ve Kapadokya Üniversitesi'nin farkındalık yaratabilmek amacıyla yürütmüş olduğumu projemiz için bulunuyoruz. Bugün 30’un üzerinde sıcak hava balonu lösemili çocuklarımız için kansere dikkat çekebilmek amacıyla havalandılar. Kapadokya LÖSEV’in yanında sloganıyla birlikte havalandı. Emeği geçen Kapadokya Üniversitesi’ne ve balon firmalarına teşekkür ederiz” dedi.

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