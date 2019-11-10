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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kapadokya'da balonlar Atatürk afişleri ve bayraklarla uçtu - NEVŞEHİR Video

Kapadokya'da balonlar Atatürk afişleri ve bayraklarla uçtu - NEVŞEHİR Video

- Sıcak hava balonlarının uçuş öncesi hazırlıkları - Balonların kalkışı - Balonlara takılı bayrak ve Atatürk afişleriKapadokya'da balonlar Atatürk afişleri ve bayraklarla uçtuNEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da sıcak hava balonları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle uçtu.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yılı nedeniyle, Kapadokya'da turistlere yönelik tur düzenleyenler sıcak hava balonları sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk’ün resimlerini astı. Nevşehir 'in Göreme beldesinden sabahın erken saatlerinde gökyüzüne yükselen balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.Sıcak hava balon pilotu Tolga Eke, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm resmi bayramlarda sıcak hava balonlarının Türk bayraklarıyla uçtuğunu, 10 Kasım'da da özgürlüğün timsali bayrakların yanı sıra Gazi Atatürk'ün resimlerini içeren çeşitli afişlerin sepetlere asıldığını belirtti.

Resmi Bayram Gökyüzü Yükselen 

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