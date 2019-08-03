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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya’da bahçe çöktü, ortaya yeraltı şehri çıktı İzle

Kapadokya’da bahçe çöktü, ortaya yeraltı şehri çıktı İzle

ÇALIŞ'TA BAHÇESİ ÇÖKEN EVDEN GÖRÜNTÜ

Yeraltı Şehri Gesi Trol 

-BAHÇEDE ÇÖKEN YERİ VATANDAŞLARIN AÇMASI
-BAHÇEDE ÇÖKEN YERDEN GÖRÜNTÜLER
-ÇÖKME SONRASI ORTAYA ÇIKAN YERALTI ŞEHRİNDEN GÖRÜNTÜLER
-VATANDAŞLARIN YERALTI ŞEHRİNE BAKMASI
-ÇALIŞLI ALAATTİN SARIDAŞ İLE RÖP.
-BAHÇE SAHİBİ MUSTAFA GÜNEŞ İLE RÖP.

( NEVŞEHİR -ÖZEL) - Bahçe çöktü, altından yeraltı şehri çıktı NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde çöken bir bahçenin altından yeraltı şehri çıktı. Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde bir evin bahçesinin çökmesi sonrasında ortaya yeraltı şehri çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çalış beldesinde Mustafa Güneş’e ait arsanın içerisinde bulunan bahçe 3 gün önce çöktü. Çöken bahçenin nereye çıktığına bakmak isteyen kasaba halkı çökme sonrasında aşağıda yeraltı şehrinin ortaya çıktığını gördü. Şimdi ise tüm Çalış halkı yetkililerin bu duruma el atarak kasabanın altında bulunan yeraltı şehrinin turizme kazandırılmasını istiyor. Çalış kasabası halkından Alaattin Sarıdaş yaptığı açıklamada, "Biz buraları 20 senedir ortaya çıkartmaya çalışıyorduk" dedi.
Sarıdaş, “Kasabamızda bulunan bu alanın bahçesinde iki gün önce bir çökme meydana geldi. Bu çökme sonrasında bizler içeri girip baktığımızda önceki yeraltı şehirlerinin tam merkezi olduğunu gördük. Biz 20 senedir buraları ortaya çıkartmaya çalışıyorduk. Şuan çökme olan bahçe yeraltı şehrinin asıl merkezidir” dedi.
Çöken bahçenin sahibi Mustafa Güneş ise yaptığı açıklamada bahçelerinin 3 gün önce çöktüğünü ve çökme sonrasında kontrol ettiklerinde yeraltı şehri ile karşılaştıklarını söyledi.

Güneş, “Bu konu burada öncelerden beri var. Ama bugüne kadar hiç ilgilenilmedi. Alaattin arkadaşımız 20 yıldır buralar için uğraşıyor ama bir türlü açılmadı. Ben 62 yaşındayım. 1968 yılında burada amcamlar ev yaptırmak için temel attılar. Temelden buranın devamı çıktı. Buranın devamı daha önceden de vardı. Buralar şimdilerde kapandı böyle duruyordu. Allah’tan burada 3 gün önce bir göçük oldu. Burası ortaya çıktı. Burası yeraltı şehrinin merkezi. Burada bir tarih var. Bu tarih bir beklenti içerisindedir. Buraya siyasilerin el atması lazım. Çalış’ta tarih fışkırıyor. Biz buraya yetkililerin el atmasını istiyoruz” diye konuştu.

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