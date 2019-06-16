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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Kapadokya’da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor

- Kapadokya’da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor

KAÇAK YAPILARIN YIKIMLARI

( NEVŞEHİR )- Kapadokya’da kaçak yapı yıkımları yeniden başladı NEVŞEHİR

Kaçak Kaçak Yapı Gesi 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı. Nevşehir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonrasında Kapadokya bölgesinde 9 kaçak yapının yıkımına başlandı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme, Uçhisar ve Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldelerinde tespit edilen 9 kaçak yapı yıkımı İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri ve ilgili belediyelerce başladı.
Kapadokya bölgesinde dün yıkımı tamamlanan 3 kaçak yapının ardından bugünde 6 kaçak yapının yıkımının yapılacağı öğrenildi. (COŞ-AÖ-
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