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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kapadokya’da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi Haberi

Kapadokya’da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi Haberi

KAÇAK KAZILARIN KAPATILMASI

( NEVŞEHİR - ÖZEL)- Kaçak kazılar Uçhisar Belediyesi tarafından kapatıldı NEVŞEHİR

Kaçak Kaçak Kazı Gesi 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi oldu. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan eski Tunç ve Demir Çağ’ından kalma höyük definecilerin hedefi oldu. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan ve 5 bin yıllık Çakılhöyük’te yapılan kazıları değerlendiren Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kaçak kazılar kapatıldı. Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri ve Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan alanlar kapatılırken konuyla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi. (AÖ-
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