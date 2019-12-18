Kapadokya’da 240 kaçak yapı yıkıldı



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 17 Şubat 2019 tarihinden bugüne kadar 240 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 240 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Nevşehir’de 2, Ürgüp’te 85, Avanos’ta 50, Gülşehir’de 1, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 34, Uçhisar beldesinde 57 ve Bar beldesinde 11 olmak üzere toplamda 240 kaçak yapı yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son Kapadokya ziyaretinde de yaptığı açıklamada 2020 yılında da kaçak yapıların yıkımlarının devam edeceğini açıklamıştı. (COŞ-AÖ-



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