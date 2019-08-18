Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor İzle

Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor İzle

MÜZEDEN GENEL GÖRÜNTÜLER

Yabancı Turist Yerli Turist Zeytinyağı Anfora Gesi 

-ANFORALARDAN GENEL GÖRÜNTÜ
-MÜZEDE SERGİLENEN ANFORALARDAN YAKIN GÖRÜNTÜLER
-ARKEOLOG BURCU TÜYSÜZ İLE RÖP

( NEVŞEHİR - ÖZEL)- Ege ve Akdeniz’den çıkartılan anforalar Kapadokya’da sergileniyor- Bu eserler 2 bin yaşında NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek yeraltı müzesinde denizin altından çıkartılan ve 2 bin yıllık anforalar yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan dünyanın tek yeraltı müzesi olma özelliğine sahip olan Güray Müze’de sergilenen Ege ve Akdeniz’de bulunan yaklaşık 2 bin yıllık anforalar yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Ege ve Akdeniz’den çıkartılan anforaların üzerlerinde bulunan midye, kalker ve kireç kalıntıları turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Arkeolog Burcu Tüysüz yaptığı açıklamada müzede bulunan anforaların Ege ve Akdeniz’den çıkartıldıklarını ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu söyledi.

Tüysüz,” Müzede bulunan anforalar yaklaşık 2 bin yaşındadır. Ege denizi ve Akdeniz’de bulunmuş eserlerdir. Anforalar antik dönemde ticarette kullanılmış seramik formlardır. Günümüzde olduğu gibi antik dönemde de şarap, zeytinyağı, katı ve sıvı gıdaların ticareti yapılıyordu. Üretildikleri yerden deniz aşırı çeşitli ülkelere gönderiliyordu. Yerli ve yabancı turistleri bu eserlere ilgisi çok fazla. Hatta müzede en yoğun ilgiyi gören eserler anforalar diyebiliriz. Bunun sebebi de eserlerin deniz altında bulunmuş olduğu için üzerlerinde midye, kalker ve kireç kalıntılarını görebiliyorsunuz. İnsanlar buna baktığı zaman sorgulamıyor. Yani bu eser gerçekten denizin altında mı bulunmuş demiyor baktığı zaman direk midye, kalker ve kireci gördüğü zaman bunlar gerçekten denizin altında bulunmuş ne kadar ilginç, o dönemde de ticaret var mıydı gibi sorularla bize geliyorlar” dedi.
Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan ve dünyanın tek yeraltı müze olma özelliğine sahip Güray Müze’de sergilenen eserlere yerli turistlerin yanı sıra Çinliler, Koreliler, Amerikalılar ve Avrupa’dan gelen turistler büyük ilgi gösteriyor.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı