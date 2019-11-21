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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kapadokya’da 178 kaçak yapı yıkıldı İzle

Kapadokya’da 178 kaçak yapı yıkıldı İzle

yıkımlardan arşiv görüntüler

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

Kaçak Kaçak Yapı Gesi 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayından bugüne kadar 178 kaçak yapı yıkıldı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 17 Şubat 2019 tarihinden bugüne kadar 178 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Bölgede bugüne kadar Nevşehir’in Avanos ve Ürgüp ilçelerinin yanı sıra Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerinde bugüne kadar tespit edilen 178 kaçak yapı yıkımı gerçekleşirken kaçak yapı yıkımlarının bölgede devam ettiği öğrenildi.
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