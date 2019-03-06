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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kapadokya bölgesindeki yapıların yıkılması - NEVŞEHİR

Kapadokya bölgesindeki yapıların yıkılması - NEVŞEHİR

- Kaçak yapıların yıkım çalışmasıKapadokya bölgesindeki yapıların yıkılması - Çalışmalara, Ortahisar beldesindeki 4 bağ evinin yıkımıyla devam edildiNEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesinde, peribacaları yakınında bulunan yapıların yıkımına devam ediliyor.Çalışma kapsamında, Nevşehir 'in Ortahisar beldesindeki 4 bağ evinin yıkımı gerçekleştirildi.
Sabah yıkım alanına sevk edilen Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi yardımıyla bağ evlerini yıktı.Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı yıkım alanlarında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.Yetkililer, usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının sürdürüleceğini bildirdi.

İş Makinesi Kaçak Bild Gesi 

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