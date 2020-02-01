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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kapadokya 2020 yılında 5 milyon turist bekliyor İzle

Kapadokya 2020 yılında 5 milyon turist bekliyor İzle

SICAK HAVA BALONLARINDAN GÖRÜNTÜLER

Turizm Sezonu Lyon Yabancı Turist Gesi 

-KARLI HAVADA TURİST GÖRÜNTÜLERİ
-TÜRSAB KAPADOKYA BAŞKANI TALİP ALDEMİR İLE RÖP

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm bölgesi Kapadokya’da turizmciler 2020 yılında 5 milyon turist bekliyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2019 yılında 3 milyon 834 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesinin ardından bölge turizmcileri 2020 yılında ise 5 milyon turistin Kapadokya bölgesini ziyaret etmesini bekliyor. TÜRSAB Kapadokya Temsil Kurulu Başkanı (BTK) Talip Aldemir 2020 yılında hedeflerinin yüksek olduğunu ifade ederek 5 milyon turist olduğunu söyledi.

Aldemir, “2019 yılında çok iyi bir turizm sezonu geçirdik. 2019 yılında 3 buçuk milyon ziyaretçi sayısını üzerine ulaştık. 2020 yılında ise Kapadokya bölgesinde hedefimiz 5 milyon turist. Hedefimizden dönmek gibi bir düşüncemiz yok. Umarız 5 milyon ziyaretçi sayısını yakalayacağız. Turizm camiası olarak turizmde hedefimiz yüksek” dedi.
“Sıcak hava balon turları ayrı bir hava katıyor” Peribacaları ile Kapadokya bölgesini son dönemde balon turizminin önüne geçmesiyle ilgili de açıklamada bulunan TÜRSAB BTK Başkanı Talip Aldemir, “Kapadokya’da sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor. Bir nevi Kapadokya’nın sembolü olan peribacalarının yerini sıcak hava balonları aldı. Bizim doğal güzelliğimiz peribacalarımız, yeraltı şehirlerimiz, kiliselerimiz ön planda tutulması gereken güzelliklerimiz. Tabi balonların görsel şöleni de peribacalarının üzerinde ki o fotoğraf kareleri turizmimize apayrı bir güzellik getiriyor” şeklinde konuştu.
(COŞ-TB-
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