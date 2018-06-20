Kanyondan atlayan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi

--Kemaliyeden detay

--Atlayışların kask görüntüsünden detay



( ERZİNCAN )- Metrelerce yükseklikteki kanyondan taş kağıt makas oynayarak atladılar ERZİNCAN



- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde devam eden base jump atlayışlarındaki sporcular, 500 metre yükseklikten aşağıya doğru düştükleri esnada taş, kağıt, makas oynayarak, paraşütlerini açtılar. 12 ülkeden 19 sporcu, yaklaşık 500 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakırkenki görüntüleri, üzerlerindeki kask kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Atlayışlar, sporculardan çok izleyenleri heyecanlandırdı. 500 metre yüksekliğindeki kanyondan kendini aşağı bırakan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Atlayışı izlemeye gelenler, sporcuların cesaretlerine hayran kaldı. Kanyonun iki yakasına gerilen halat üzerinde kanyonun ortasına kadar gelen sporcular kendilerini kanyonun derinliklerine bıraktı. Kanyonun zeminine yaklaşık 100 ila 75 metre kala paraşütlerini açan sporcular, bu zor atlayışı gerçekleştirirken izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi. Yapılan atlayışlar Taşyol'dan yerli ve yabancı turistler tarafından net bir şekilde izlendi. İtalya’lı sporcu Marco Milanese, Türkiye’ye 3 defa geldiğini belirterek, Türk insanlarının çok arkadaş canlısı olduklarını kaydetti.

Kemaliye de ki uçurumların akıl almaz derecede güzel olduğunu aktaran Milanese, Kemaliye’nin birçok sporun aynı anda yapılabileceği cennet niteliğinde bir yer olduğunu söyledi.



Diğer sporcular ise Kemaliye’nin muhteşem bir manzarası olduğunu dile getirdiler. Atlayışlar sırasında bazı sporcular belirlenen iniş noktasına inemeyince Fırat nehrine iniş yapmak zorunda kaldı. Olay yerinde hazır bulunan bot, suya düşen sporculara müdahale etti. (AA-AA)

