Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kanyondan atlayan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi

Kanyondan atlayan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi

-Base jump atlayışlarından detay

Kanyon Cennet Yabancı Turist Kamera İtalya 

--Kemaliyeden detay
--Atlayışların kask görüntüsünden detay

( ERZİNCAN )- Metrelerce yükseklikteki kanyondan taş kağıt makas oynayarak atladılar ERZİNCAN

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde devam eden base jump atlayışlarındaki sporcular, 500 metre yükseklikten aşağıya doğru düştükleri esnada taş, kağıt, makas oynayarak, paraşütlerini açtılar. 12 ülkeden 19 sporcu, yaklaşık 500 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bırakırkenki görüntüleri, üzerlerindeki kask kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Atlayışlar, sporculardan çok izleyenleri heyecanlandırdı. 500 metre yüksekliğindeki kanyondan kendini aşağı bırakan Base Jump sporcuları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Atlayışı izlemeye gelenler, sporcuların cesaretlerine hayran kaldı. Kanyonun iki yakasına gerilen halat üzerinde kanyonun ortasına kadar gelen sporcular kendilerini kanyonun derinliklerine bıraktı. Kanyonun zeminine yaklaşık 100 ila 75 metre kala paraşütlerini açan sporcular, bu zor atlayışı gerçekleştirirken izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi. Yapılan atlayışlar Taşyol'dan yerli ve yabancı turistler tarafından net bir şekilde izlendi. İtalya’lı sporcu Marco Milanese, Türkiye’ye 3 defa geldiğini belirterek, Türk insanlarının çok arkadaş canlısı olduklarını kaydetti.
Kemaliye de ki uçurumların akıl almaz derecede güzel olduğunu aktaran Milanese, Kemaliye’nin birçok sporun aynı anda yapılabileceği cennet niteliğinde bir yer olduğunu söyledi.

Diğer sporcular ise Kemaliye’nin muhteşem bir manzarası olduğunu dile getirdiler. Atlayışlar sırasında bazı sporcular belirlenen iniş noktasına inemeyince Fırat nehrine iniş yapmak zorunda kaldı. Olay yerinde hazır bulunan bot, suya düşen sporculara müdahale etti. (AA-AA)
İlgili Foto Galeriler
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı