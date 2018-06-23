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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kanyon Park’da Coşkun Sabah rüzgarı Video

Kanyon Park’da Coşkun Sabah rüzgarı Video

MHP milletvekili adaylarından detay

Alışveriş Bisiklet Yolu Temel Atma Töreni Eğlence Merkezi Alışveriş Merkezi 

-Başkan vergilinin konuşması,
-Vatandaşlardan detay
-Coşkun Sabah konserinden detay
-Evin balkonundaki vatandaştan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili´nin 2014 seçim projeleri arasında yer alan Kanyon Park temel atma töreninde ünlü sanatçı Coşkun Sabah konser verdi. Başkan Vergili’nin cazibe merkezi olarak adlandırdığı Kanyon Park (Spor Vadisi) Projesinin temeli, görkemli bir tören ile Beşbinevler Mahallesi Kanyon Köprü mevkiinde temel atma töreni düzenlendi.
Törene Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin yanı sıra MHP Karabük Milletvekili adayları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kanyon Park projesinin yılbaşında tamamlanacağını ve bölgenin eğlence merkezi olacağını söyleyen Vergili, “Bu birinci etap projemizdir. 17 bin metrekarede spor tesisleri , 2 bin metre bisiklet yolu ve kanalı, Kanyon Park Peyzaj düzenleme projesi kapsamında macera parkı, alışveriş merkezi, şelale, restaurant, mesire alanları, gençlik kampı, ağaçlandırma alanları, düğün salonu, spor sahaları, çocuk oyun alanları, gölet gibi çalışmalardan oluşturulacaktır” dedi.
Vergili, ayrıca ikinci etap projesi olarak, belediye hazinesi ile satın aldıkları 35 bin 393 metrekare araziye açık hava AVM köyü kurulacağını ve buradan da Bulak Mağarasına teleferikle yılda 500 bin turisti taşıyacaklarını belirtti.
Temel atma töreniyle birlikte ünlü sanatçı Coşkun Sabah vatandaşlara konser verdi. Konsere tören alanına sığmayan vatandaşlar bir inşaatın üstüne çıkarak konseri izledi. Evinin balkonundan konseri izleyen bir vatandaş, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik ederek kendinden geçti.
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