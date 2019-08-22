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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde korkutan yangın

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde korkutan yangın

Hastaneden görüntü

Hastane İtfaiye Aracı Trol 

-İtfaiye araçlarında görüntü
-Yangına müdahale eden ekiplerden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Giriş katta bulunan ecza deposundan çıkan yangın ekiplerin çalışması ile büyümeden söndürüldü İSTANBUL

- İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ecza deposunda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece’de İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin ilaç deposunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde deponun tamamını etkisini altına aldı. Yangının çıktığını duyan görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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