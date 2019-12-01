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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Kanuna aykırı avlanmış 20 ton su ürününe el konuldu Haberi

- Kanuna aykırı avlanmış 20 ton su ürününe el konuldu Haberi

denetimlerden detaylar

( ANKARA ) Kanuna aykırı avlanmış 20 ton su ürününe el konuldu ANKARA

Para Cezası Su Ürünleri 


- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ortaklaşa yaptığı denetimlerde kanuna aykırı olarak avlanmış yaklaşık 20 ton su ürününe el koydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ortak denetimde; boy, avlanma zamanı gibi kriterlere aykırı olarak avlanılmış olan 165 kasa İstavrit, bin 259 kasa Hamsi, 4 kasa Lüfer, 4 kasa Tekir, 6 kutu Bakalyaro, 2 kutu Ahtapot olmak üzere toplam 20 bin 100 kilogram su ürünlerine el konuldu. Denetimler sonucu yasaya aykırı faaliyet gösteren şahıslar hakkında ise idari para cezası kararları uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamındaki denetimlerini Kanunun 33. Maddesinde yer alan yetkili kurumlar ile birlikte müşterek ve koordineli olarak deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri vb. olmak üzere tüm noktalarda aralıksız olarak devam ettiriyor.
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