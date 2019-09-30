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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi

Kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi

okuldan görüntü

Mide Bulantısı Hastane Tahkikat Polis Ekipleri Öğrenciler 

-öğrencilerden görüntü
-öğrenci röp
-polis otosundan görüntü
-detay görüntüler

( BURSA ) -- Yedikleri sosisli poğaçadan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı BURSA

- Bursa’da bir lisede eğitim gören 9 öğrenci sabah kantinden aldıkları sosisli poğaçalardan zehirlendi. Öğrenciler hastanelere sevk edilirken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci yedikleri poğaçalardan zehirlendi. Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan öğrenciler okula gelen ambulanslar aracılığıyla en yakın hastanelere sevk edildi. Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlatırken okulda eğitim kısa süre sonra kaldığı yerden devam etti. Hastanelere sevk edilen 9 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DE-İHS)
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