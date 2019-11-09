'Kanserle mücadele derneği' adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon (2) - DENİZLİ Haberi
"Kanserle mücadele derneği" adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon (2) - DENİZLİ - Polis Özel Harekat tarafından eve baskın görüntüsü - Özel Harekatçıların kapıyı kırmaya çalışması - "Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı"nda arama çalışması - Bulunan uyuşturucu madde - Ele geçirilen malzemeler - Gözaltına alınan şüpheliler"Kanserle mücadele derneği" adı altında uyuşturucu ticaretine operasyon - Denizli 'de 6 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de "Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı" tabelası asılı bulunan bir iş yerinin de aralarında bulunduğu 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, mayıs ayında Saraylar Mahallesinde "Kanserle Mücadele Derneği" adı altında uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etmesinin ardından genişletilen soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde yeni bir operasyon düzenledi. Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde belirlenen 6 adrese özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda açılmayan kapılar balyoz ve koçbaşları ile kırıldı.Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 15 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımı için yapılmış özel aparatlar ele geçirildi.Polisin operasyon düzenlediği adreslerden birinde "Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı" tabelası bulunduğu dikkati çekti.Gözaltına alınan R.Ş, A.D, T.K, O.G, I.P, B.D ve İ.M. sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.Kentte 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda "Kanserle Mücadele Derneği" tabelası altında faaliyet yürüten bir adreste 69 gram eroin bulunmuş, yakalanan 2 kişi tutuklanmıştı.
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