Kanseri yenen Rabia hayallerine koşmak istiyor İzle

-Rabia'nın konuşması

-Anne Deniz'in kızının ayaklarına masaj yapması

-Annenin konuşması

-Rabia'nın kitap okuması ve genel görüntüler

-Anti bakteriyel bezler yapması ve konuşmaları



( HATAY )- Polisliğe hazırlanırken kanser oldu, hastalığı yendi şimdi tek hayali koşmak ve paraşütle atlamak- Rabia Armutçu: “Bana bir adım olun, yürümek, koşmak istiyorum”- Anne Deniz Armutçu: “Kızımla tekrar sarmaş dolaş yürümek istiyorum” HATAY



- Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Rabia Armutçu 3 yıl önce yakalandığı omurilik kanserini yendi, şimdi ise yürüyebilmenin ve koşabilmenin hayali ile yaşıyor. Tüm ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla karşılayan Rabia Armutçu, kanseri tamamen yendiğini ve doktorların düzenli fizik tedavi gördüğü takdirde yürüyebileceğini söylediklerini belirtti.

Armutçu, 3 yıldır gördüğü tedavilere maddi imkansızlıklar nedeniyle ara verdiklerini, fizik tedavi masrafları için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.



Liseyi tamamladıktan sonra en çok hayalini kurduğu polislik mesleğine girmek için sınavlara hazırlandığı sırada bacaklarında his kaybı oluştuğunu ve ister istemez düştüğünü söyleyen Rabia Armutçu, “Rahatsızlığımdan dolayı ameliyata girmek zorunda kaldım. Yürüyerek girdiğim ameliyattan yürüyerek çıktım fakat 5 gün sonunda bir daha yürüyemedim. O günden bu yana da hala yatıyorum. Hastaneye girdiğimde iki defa ameliyat olmak zorunda kaldım. Ameliyat sonucu kanser teşhisi kondu. Omurilikte kanser denildi. Çok zor bir durumdu ama yoğun tedaviler sonrası kanseri yendim. Benim şuan ayaklarımı tekrar kazanabilmem için fizik tedaviye ihtiyacım var. En az 1,5 - 2 yıl kadar sürmesi gereken bir tedavi. Kanseri yendim, her şey umutla ilerliyor. Umudum çok yüksek, ayaklarımı da başaracağım. Yetkililere ve iyi insanlara sesleniyorum onlar bana yardım elini uzatabilecek, ben bunlardan destek bekliyorum. Bana adım olmalarını istiyorum. Bende yürüyüp koşmak istiyorum. Ayağa kalktığımda yürüyüp kendimi kaybederek, çılgınlar gibi koşmak ve paraşütle atlamak istiyorum” dedi.

İlerde doktor olmayı istediğini ve kendisi gibi birçok hastaya yardım elini uzatmak istediğini belirten Rabia Armutçu, “Bizim gibi hastalıkların çok ciddi bir şekilde rehabilitasyona ihtiyacı var. Benim ise normal olduğundan daha fazla bir tedaviye ihtiyacım var. 1,5 - 2 yıllık bir tedaviye ihtiyacım var. Devlet büyüklerinden eğer Sağlık Bakanlığı buna elverebiliyor ise böyle bir şey istiyorum. Günlük bir saat değil de birkaç saat yıl boyunca tedavi verebilecek bir hastane istiyorum. Ben para pul değil, iyi insanlardan iyi bir hastane de tedavi olup ayaklarımı kazanmak, yürümek, koşmak istiyorum” dedi.

Kızının rahatsızlandığı günden bu yana yaşadığı günlerin zor olduğunu, kirada oturduklarını maddi imkansızlıklar nedeniyle kızının tedavisini yaptıramadıklarını ifade eden 43 yaşındaki Anne Deniz Armutçu, “Kızım çok şükür o günlerin ardından kanseri yendi. Şimdi ise ayaklarını geri istiyoruz. Boylu boyunca kızımla yürümek istiyorum. Rahatsızlığından önce elini omzuma atar, bende belini sarar öyle yürürdük onu istiyorum. Çocuğumun yürümesi için elektronik robot fizik tedavisi istiyorum. Yetkililerden, hayırseverlerden yardım istiyorum. Tek isteğim çocuğum yürüsün, iyileşsin” diyerek gözyaşı döktü. Evde tedavi masrafları için anti bakteriyel bez bebekler yaptığını bu sayede hem psikolojik olarak rahatladığını ve hem de bu bez bebekleri sattığını söyleyen Rabia Armutçu, “Ben amigumi yapıyorum. Küçük bebekler kanser olmasın diye, kanser bir yaşam için. Bunlar anti bakteriyel özellikteki amigumiler. Bunlarla hem dostlarıma güzel bir yaşam için ve hem de tedavi masraflarım için gelir sağlıyorum. Küçükte olsa bir gelir sağlıyor benim için. Hem eğleniyorum psikolojim için ve hem de kendimi bunlarla tatmin edip bir şekilde hayata daha da bağlanmama yardımcı oluyor” diye konuştu.



