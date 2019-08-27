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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kanseri yenen antrenörlerini pankartlarla karşıladılar - MARDİN

Kanseri yenen antrenörlerini pankartlarla karşıladılar - MARDİN

- Salona giren antrenör - Öğrencilerin karşılaması - Tokalaşma ve sevgi gösterisi, alkışlamalarKanseri yenen antrenörlerini pankartlarla karşıladılarMARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde kanser hastalığını yenen basketbol antrenörü Ahmet Yüksekdağ ilk antrenmanda pankart ve konfetilerle karşılandı.Nusaybin Galatasaray Basketbol Okulunda antrenör olarak görev yapan Ahmet Yüksekdağ'ın yaklaşık 4 ay önce testis kanseri olduğu belirlendi.Hastalığını erken fark eden ve doktorların da erken tanısı ile Yüksekdağ gerekli tedavilerin ardından kanseri yendi.Nusaybin Basketbol Okulu sporcuları ve antrenörleri, 4 ay aradan sonra aralarına geri dönen Yüksekdağ'ı konfetiler ve pankartlarla karşıladı.Atatürk spor salonunda 4 ay sonra öğrencileriyle buluşan Yüksekdağ, karşılama için tüm sporcu ve antrenör arkadaşlarına teşekkür etti.Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu Koordinatörü İzzettin Macit, Yüksekdağ'ın ilk günden itibaren camia olarak hep yanında olduklarını ve tekrar aralarına dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Testis Basketbol Öğrenciler Kışla Kanser Hastalığı 

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