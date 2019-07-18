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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kansere yenik düşen Profesör gözyaşlarıyla uğurlandı

Kansere yenik düşen Profesör gözyaşlarıyla uğurlandı

-cenaze dtey

Hastane Cenaze Namazı Kolon Kanseri Öğrenciler Rektör 

--rektör konuşma
--meslektaş konuşma
--fotoğraf

( SİVAS )- Kansere yenik düşen Profesör görev yaptığı üniversitede düzenlenen törenle gözyaşlarıyla uğurlandı SİVAS

- Kansere yenik düşen Profesör görev yaptığı üniversitede düzenlenen törenle gözyaşlarıyla uğurlandı Sivas Cumhuniyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Çelik, yaklaşık bir yıl önce kolon kanseri teşhisi ile tedavi görmeye başladı.
58 yaşındaki Çelik, geçtiğimiz gün içerisinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çelik için uzun yıllar görev yaptığı Fen Fakültesi önünde tören düzenlendi.
Törene Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ailesi, mesai arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.
Törende Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın yaptığı veda konuşması ise törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Prof. Dr. İsmail Çelik’in cenazesi Ulu Cami'ye gönderildi. Ulu Cami'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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