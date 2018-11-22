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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kansere yenik düşen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Kansere yenik düşen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Haberi

- Cenaze namazından görüntü

Hastane Cenaze Öğretmen Cenaze Namazı Genç Öğretmen 

-- Bakan Selçuk’tan görüntü
-- Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki öğretmen Ezgi Elgin, son yolculuğuna uğurlandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Ezgin Elgin (26), lösemi nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Ankara’daki bir özel hastanede yaşamını yitirdi. Elgin öğretmenin cenazesi, Ankara Karşıyaka Camii’ne getirildi.
Ezgin Elgin’in naşı, öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte Bakanlık yetkilileri, Elgin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.
(SFP-BC -
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