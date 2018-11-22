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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kansere yenik düşen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA Haberi

Kansere yenik düşen genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA Haberi

- Ezgi Elgin'in tabutu başındaki fotoğrafı - Yakınlarının babaya taziyelerini bildirmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelmesi ve taziyelerini bildirmesi - Cenaze namazının kılınması - Helallik istenmesi - Cenazenin taşınması - Elgin'in yakınlarının üzüntüsüANKARA (AA) - Başkentte lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Ezgi Elgin, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğretmenlik yapan ve bir süredir lösemi nedeniyle Ankara 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 26 yaşındaki Elgin'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.
Ezgi Elgin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.Cenaze törenine, Elgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bazı Bakanlık yetkilileri katıldı.

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