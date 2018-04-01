Kansere karşı farkındalık yürüyüşü - SAKARYA

- Yürüyüşten detaylar - KANSERDER Başkanı Nihal Akar ile röportaj - SAÜ Sapanca MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı ve Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Servet Sezgin ile röportaj Sakarya 'da kansere karşı farkındalık yürüyüşü - SAÜ Sapanca MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri öncülüğünde STK'ların katılımıyla düzenlenen yürüyüşle meme kanserine dikkat çekildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde öğrenciler ve vatandaşlar, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu (MYO) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin, Sosyal Sorumluluk Yönetimi Dersi kapsamında "Dünya Kanser Haftası" dolayısıyla düzenlediği yürüyüş, Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başladı. Kırkpınar Bağdat Caddesi'nde devam eden yürüyüşe, Sapanca Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER), Sakarya Woswos Grubu, Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H.) ve Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dövizlerin de taşındığı yürüyüşte, Türk Kızılayı kan ve kök hücre bağışı kampanyası için çağrıda bulundu.SAÜ Sapanca MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı ve Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Servet Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Kanser Haftası olması dolayısıyla, kansere karşı ilgiyi toplama, referans olma ve vatandaşları bilgilendirme açısından toplandıklarını söyledi.
Etkinliğe sivil toplum kuruluşlarının destek verdiğini belirten Sezgin, "Sivil toplum kuruluşlarına bu konuya hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bu farkındalık projeleri devam etsin, kanser toplumumuzun kanayan bir yarasıdır. Bizim de bu projelerimiz devam edecektir." diye konuştu. KANSERDER Başkanı Nihal Akar da "kanserden korkma geç kalmaktan kork" dediklerini kaydetti. Birlikte güçlü olduklarını belirten Akar, "Birlikte el ele vererek kanseri yeneriz. Her türlü zorluğu da yeneriz. Yeter ki biz inanalım. Bugün burada meme kanseri için farkındalık yürüyüşü yapıldı." şeklinde konuştu.